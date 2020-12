Tre partite rinviate, in campo solo il Porto Sant'Elpidio che perde 3-0 contro il Pineto

ANCONA - Una sola marchigiana in campo nell’8ª giornata del girone F di Serie D dopo la vittoria per 4-2 del Montegiorgio nell’anticipo a Vasto e il rinvio delle partite Notaresco-Castelfidardo, Recanatese-Fiuggi e Tolentino-Agnonese a causa del Coronavirus e dei contagi tra i giocatori. L’unica marchigiana scesa in campo è il Porto Sant’Elpidio che sta perdendo 3-0 in casa contro il Pineto: la prima rete è stata realizzata al 27’ da Salvatori, il raddoppio è stato siglato dall’ex Vis Pesaro Paoli al 58’, mentre la terza rete degli abruzzesi porta la firma di Del Mastro al 71’. Già rinviati i derby Castelfidardo-Tolentino e Montegiorgio-Recanatese, che erano in calendario per mercoledì 23.

SERIE D girone F 8ª giornata

Vastese-Montegiorgio 2-4 (39’ Cuccù, 46’ autogol, 50’ Martiniello, 58’ Martiniello, 62’ Pampano, 67’ Cuccù)

Castelnuovo Vomano-Campobasso 2-1 (14’ D’Egidio, 62’ D’Egidio, 96’ Sforzini)

Cynthialbalonga-Matese 3-1 (3’ Oggiano, 37’ Santos, 39’ Cardella, 64’ Cardella)

Notaresco-Castelfidardo RINVIATA

Porto Sant’Elpidio-Pineto 0-3 (27’ Salvatori, 58’ Paoli, 71’ Del Mastro)

Real Giulianova-Rieti 0-2 (53’ Galvanio, 84’ Orchi)

Recanatese-Fiuggi RINVIATA

Tolentino-Agnonese RINVIATA

Vastogirardi-Aprilia 2-0 (57’ Merkaj, 91’ Merkaj)

CLASSIFICA

Castelnuovo 18

Campobasso 16

Notaresco 14

Recanatese 14

Pineto 14

Cynthialbalonga 13

Vastogirardi 13

Fiuggi 11

Montegiorgio 11

Tolentino 10

Vastese (-1) 8

Castelfidardo 8

Rieti 8

Aprilia 6

Matese 4

Real Giulianova 4

Agnonese 2

Porto Sant’Elpidio 2

Ultimo aggiornamento: 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA