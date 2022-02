Travaglia torna in Coppa Davis per il forfait di Fognini: «Non me l'aspettavo, grande soddisfazione»

ASCOLI PICENO Stefano Travaglia torna in Coppa Davis. Il capitano non giocatore Filippo Volandri, in seguito al forfait dell’ultima ora di Fabio Fognini a causa di un risentimento al braccio accusato al torneo di Rio de Janeiro, ha convocato il trentenne tennista ascolano per il match che vedrà l’Italia affrontare in trasferta la Slovacchia, venerdì e sabato della prossima settimana, nel primo incontro della Coppa 2022. Gli altri componenti della squadra sono Yannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e il doppista Simone Bolelli. Per Travaglia, attualmente 112° del mondo, è la seconda convocazione in Davis, la prima è datata marzo 2020 quando esordì nella competizione a Cagliari battendo il coreano Chung per 6-0 6-1 e contribuendo al successo degli azzurri sulla Corea del Sud. L’ascolano aveva già giocato con la maglia azzurro anche nell’Atp Cup a gennaio 2020, ottenendo due belle e significative vittorie contro lo statunitense Fritz e il norvegese Dusanovic.

Ovviamente soddisfatto il tennista marchigiano: «È sempre motivo di grande soddisfazione indossare la maglia della Nazionale – afferma Travaglia da Foligno, dove si sta allenando in questi giorni con il suo tecnico Fabio Gorietti - Non mi aspettavo questa convocazione, ma l’ho appresa con grande orgoglio. Sono reduce da un piccolo problema al gomito accusato al torneo di Marsiglia, ma tutto è passato. Mi stavo allenando da qualche giorno per la prossima stagione sul rosso ma sono pronto, se il capitano lo riterrà opportuno, a scendere in campo anche sul veloce indoor di Bratislava. In ogni caso far parte di questo gruppo è già un grande successo».

