Travaglia perde con De Minaur e va fuori al primo turno al Roland Garros

PARIGI - Sconfitta al primo turno per l'ascolano Stefano Travaglia al Roland Garros, il tennista marchigiano è stato sconfitto per 6-2, 6-4, 7-6, dall'australiano Alex De Minaur, che sarà quindi l'avversario di Cecchinato, contro cui Travaglia avrebbe dato vita ad un derby tutto azzurro. La partita con De Minaur, un giocatore in forte ascesa, è stata a senso unico nel primo set, poi Travaglia ha alzato il proprio livello di gioco, senza tuttavia riuscire a superare il suo fortissimo avversario, attualmente tra i primi 25 del mondo.

