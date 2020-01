Travaglia dopo i due tie break fatati contro Fritz: «Voglio arrivare fra i primi 50 del mondo»

PERTH «È stata una vittoria bellissima, ringrazio i tifosi italiani che mi hanno sostenuto qui in Australia: è stata una bella sensazione. Ho giocato bene, contro un avversario forte, cercando sempre il punto. Ora mi godo questo successo ma so che c’è tanto da lavorare per crescere ancora assieme al mio coach Simone Vagnozzi. L’obiettivo prossimo? Arrivare fra i primi 50 del mondo». Così parla Stefano Travaglia dopo aver battuto per 7-6 7-6 lo statunitense Tylor Fritz nella terza giornata dell’Atp Cup, a Perth, in Australia. Una vittoria che non è bastata per qualificarsi ai quarti ma il tennista ascolano ha giocato uno dei suoi migliori match in carriera.



Una vittoria pesante quella del ventottenne ascolano, che ha battuto per la seconda volta un top 50 (Fritz è numero 31 del mondo) dopo averlo fatto in precedenza con Fabio Fognini. Lo ha fatto con una prova autoritaria, piazznbdo ben 17 ace, martellando con il diritto e tenendo botta con il rovescio, il suo fondamentale meno brillante. Cruciali i due tie break vinti nettamente per 7-3 e 7-1. Un vero e proprio salto di qualità per Travaglia, che ha dimostrato di avere fatto grandi passi in avanti dalla stagione scorsa, quando aveva peraltro raggiunto la sua migliore posizione del ranking, entrando fra i primi 100 del mondo. Ad inizio anno era numero 84 e con i 50 punti ottenuti con il successo su Fritz scavalcherà probabilmente il suo concittadino Massimiliano Narducci, il tennista marchigiano più avanti in classifica di sempre che il 23 maggio 1988 raggiunse il numero 77 del ranking mondiale.





