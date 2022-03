Trastevere-Recanatese è una finale per la C, doppio derby servito con Fano-Samb e Porto d’Ascoli-Montegiorgio

ANCONA Domenica con finale e doppio derby nel girone F di Serie D. Copertina tutta riservata a Trastevere-Recanatese, ultimo scoglio sul poderoso cammino dei giallorossi di Pagliari, lanciati in vetta alla classifica con sette punti di distacco dagli stessi romani. È invece uno spareggio salvezza Fano-Samb, soprattutto per i granata, attualmente già con un piede nei playout considerato il -6 in classifica dai rossoblù. L’altro derby è Porto d’Ascoli-Montegiorgio al Riviera delle Palme: i padroni di casa cercano il riscatto dopo tre sconfitte consecutive, i rossoblù vanno a caccia di altri punti per allungare l’attuale serie positiva di sette giornate sempre a punti e centrare il traguardo della salvezza diretta. Rinviata per neve Vastogirardi-Tolentino, fari puntati anche sul Mancini di Castelfidardo, dove i biancoverdi sono obbligati a battere il Chieti per poter sperare ancora nella salvezza diretta.

SERIE D girone F 23ª giornata 6ª ritorno (ore 14.30)

Castelfidardo-Chieti

Castelnuovo-Matese

Fano-Samb

Fiuggi-Alto Casertano

Nereto-Pineto

Porto d’Ascoli-Montegiorgio

Trastevere-Recanatese

Vastese-Notaresco

Vastogirardi-Tolentino rinviata

CLASSIFICA

Recanatese 47

Trastevere 40

Tolentino 35

Fiuggi 35

Notaresco 35

Pineto 35

Chieti 34

Vastese 33

Porto d’Ascoli 33

Vastogirardi 33

Matese 32

Samb 32

Montegiorgio 29

Fano 26

Castelfidardo 24

Castelnuovo 24

Nereto 12

Alto Casertano 4

© RIPRODUZIONE RISERVATA