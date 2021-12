Pari per per Vigor e Fossombrone, ciclone Bartolini fa cantare il Gallo. Pieno anche per Jesina e Urbino

ANCONA La 14ª giornata d’Eccellenza, in programma oggi alle ore 14.30, riserva alla capolista Vigor Senigallia il viaggio insidioso a Villa San Filippo contro il Valdichienti, rigenerato dall’avvento in panchina di Bolzan con cui ha ottenuto 7 punti in 3 partite senza subire reti. Trasferta pericolosa anche per l’inseguitrice Fossombrone, di scena a Montegranaro contro la Sangiustese motivata a cancellare le due sconfitte consecutive. La Jesina sente l’esigenza di tornare a correre contro l’Azzurra Colli, senza gol da due gare, mentre il derby da gustare è Biagio Nazzaro-Marina. Al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli, nuovo palcoscenico dei suoi incontri casalinghi, l’Atletico Ascoli prova a risollevarsi contro il Montefano, desideroso di allungare la sua striscia positiva che si protrae da sei turni.

A riposo il Grottammare, in Urbania-Porto Sant’Elpidio si balla tra zona a rischio e posizioni che contano, mentre in chiave salvezza vale un tesoro Fabriano Cerreto-Urbino: Pazzaglia può contare anche sull’attaccante Stefano Del Sante, classe 1987, arrivato dalla Sinalunghese, Eccellenza toscana. Non ha alternative al successo il Gallo che non può sottovalutare i progressi del Servigliano, confortato da 5 punti negli ultimi 3 incontri.

ECCELLENZA 14ª giornata (ore 14.30)

Atletico Ascoli-Montefano 1-1 (Mariani, Dell’Aquila)

Atletico Gallo-Servigliano 3-1 (Bartolini, Bartolini, Flores, Bartolini)

Biagio Nazzaro-Marina rinviata

Fabriano Cerreto-Urbino 1-3 (Aquila, Saine, Fontana, Calvaresi)

Jesina-Azzurra Colli 2-0 (Perri, Perri)

Sangiustese-Fossombrone 1-1 (Iori, Camilloni)

Urbania-Porto Sant’Elpidio 1-0 (Fraternali)

Valdichienti-Vigor Senigallia 0-0

Riposa: Grottammare

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 27

Fossombrone 26

Marina 21

Urbania 21

Jesina 20

Montefano 20

Atletico Gallo 20

Azzurra Colli 19

Atletico Ascoli 19

Valdichienti 19

Sangiustese 19

Porto Sant’Elpidio 16

Urbino 13

Biagio Nazzaro 13

Grottammare 9

Fabriano Cerreto 8

Servigliano 5

