Grottammare, Valdichienti, Fabriano Cerreto e Azzurra Colli in vantaggio. Vigor ancora sullo 0-0

ANCONA La 19ª giornata del campionato d’Eccellenza propone viaggi pericolosi alle due battistrada. La Vigor sfida la Sangiustese quinta senza l’apporto dei tifosi a causa dei lavori alla tribuna del Comunale di Montegranaro, mentre la vicecapolista Fossombrone affronta in un derby sentito l’Urbino, rigenerato dalla cura Ceccarini. La Jesina può consolidare il terzo posto contro il Servigliano, l’Azzurra Colli confida invece sul fattore campo contro il Montefano. Avverte l’urgenza di riscattare le due sconfitte consecutive l’Atletico Gallo che brama il sorpasso sull’Urbania nel secondo campanile pesarese della domenica. Il Marina freme d’interrompere il digiuno lungo undici turni contro il Valdichienti, imbattuto in trasferta dall’arrivo di Bolzan. Rilanciato da quattro successi in altrettanti incontri con Giacometti al timone, il Fabriano Cerreto riceve in uno scontro vitale per la salvezza il Porto Sant’Elpidio, senza vittorie da sei partite. Nei bassifondi i punti valgono doppio anche in Biagio Nazzaro-Grottammare.

Eccellenza 19ª giornata (ore 14.30)

Atletico Gallo-Urbania 0-0

Azzurra Colli-Montefano 1-0 (Ingredda 31')

Biagio Nazzaro-Grottammare 0-1 (Yallow 19')

Fabriano Cerreto-Porto Sant’Elpidio 1-0 (Del Sante 30')

Jesina-Servigliano 0-0

Marina-Valdichienti 0-1 (Fioretti 44')

Sangiustese-Vigor Senigallia 0-0

Urbino-Fossombrone 0-0

Riposa: Atletico Ascoli

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 37

Fossombrone 31

Jesina 26

Azzurra Colli 26

Atletico Ascoli 25

Sangiustese 25

Marina 24

Valdichienti 23

Urbania 23

Montefano 21

Atletico Gallo 21

Urbino 20

Biagio Nazzaro 20

Fabriano Cerreto 20

Porto Sant’Elpidio 18

Grottammare 11

Servigliano 8

