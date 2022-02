Trappola Pineto per la Recanatese: la Samb può calare il poker, Castelfidardo e Fano all'appello

ANCONA - Segmento decisivo per le sorti del campionato e per la Recanatese prima in classifica. I giallorossi oggi scornano in casa del Pineto, che è quarto a -9 ma in decisa risalita dopo il ritorno di Amaolo in panchina, e la settimana prossima affronteranno anche il Trastevere, secondo a -5. Si gioca la quinta di ritorno ed è una tappa decisiva anche per la Samb, a caccia della quarta vittoria consecutiva contro il Nereto al Riviera delle Palme: i rossoblù sono a -14 dalla vetta ma stanno ormai tenendo un passo decisamente consistente per poter rientrare in gioco. Il Tolentino cerca un altro acuto in casa contro il Fiuggi per restare nelle zone di vertice della classifica, mentre Castelfidardo e Fano sono chiamate a vincere per uscire dalla zona playout. Rinviate per neve Montegiorgio-Trastevere e Notaresco-Porto d’Ascoli, che saranno recuperate mercoledì prossimo.

-Serie D girone F 22ª giornata 5ª ritorno (ore 14.30)

Alto Casertano-Castelnuovo

Castelfidardo-Vastese

Chieti-Vastogirardi

Matese-Fano

Montegiorgio-Trastevere rinviata per neve

Notaresco-Porto d’Ascoli rinviata per neve

Pineto-Recanatese

Samb-Nereto

Tolentino-Fiuggi

CLASSIFICA

Recanatese 44

Trastevere 39

Fiuggi 35

Pineto 35

Chieti 33

Porto d’Ascoli 33

Vastogirardi 32

Tolentino 32

Vastese 32

Notaresco 32

Matese 29

Samb 29

Montegiorgio 28

Fano 23

Castelnuovo 23

Castelfidardo 23

Nereto 12

Alto Casertano 3

