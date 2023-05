La tragedia in Emilia Romagna oltre lo sport: rinviata la TavulliaVale prevista per venerdì

TAVULLIA- «E’ stata una decisione sofferta ma, insieme a Valentino Rossi, alla VR46, a Sky e a tutta la macchina organizzativa che da settimane sta lavorando per organizzare ‘TavulliaVale’, abbiamo ritenuto opportuno rinviare l’evento in programma per Venerdì 19 Maggio». Questa la nota degli organizzatori della manifestazione.

LEGGI ANCHE: Rosora, crollano le antiche mura: «Immagini che fanno male al cuore»

La vicina tragedia

«La tragedia che si sta consumando a pochi chilometri di distanza da noi ci impone questa scelta per il rispetto dovuto alle vittime e ai loro cari. La consegna delle chiavi della città a Valentino dovrebbe essere un momento di festa e in questi giorni non lo sarebbe stato. Senza contare che in queste ore tutta la macchina comunale è costantemente al lavoro per cercare di porre rimedio ai danni che anche il nostro territorio ha subito. Vi informeremo presto sulla nuova data scelta per festeggiare il nostro Campione».