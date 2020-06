Totti ha perso il suo orologio: «Aiutatemi a ritrovarlo, chiamatemi a questo numero di telefonino»

Francesco Totti ha perso il suo orologio, e chiede ai suoi followers di Instagram di ritrovarlo. È successo oggi, e Totti ha postato una story su Instagram per chiedere a chi lo ritrovasse di ridarglielo, lasciando anche un numero di telefono - non è chiaro se sia il suo o meno - e promettendo in caso di restituzione di andarlo a prendere di persona. Una missione difficile quanto impossibile, ma l'ex numero 10 giallorosso ci crede.

«Ragazzi ho perso il mio orologio a cui ero molto legato con il quale ho condiviso tutta la mia carriera - scrive l'ex capitano della Roma in una story su Instagram - mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo! So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce». «Si tratta - spiega Totti - di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Christian e Chanel). Vi ringrazio in anticipo... Vi lascio un recapito, 3488888940, verrò io di persona a prenderlo». Chissà che la 'mission impossible' della bandiera giallorossa non possa andare a buon fine.

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA