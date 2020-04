Totti corregge il tiro: «Mica sono scemo che porto mio figlio alla Lazio»

«Mica so scemo che porto Cristian alla Lazio…». Francesco Totti oggi in diretta con Alex Del Piero corregge il tiro dopo aver aperto ieri a un possibile futuro del figlio in maglia biancoceleste: «Ho detto che facendo l’agente se mi chiamassero Milan, Lazio o Juve, rispondo. Ma Cristian è come me, risponderebbe quello che risponderei io e cioè no. Ma mica so scemo che lo porto alla Lazio. Io a Cristian gliel’ho detto: aspetto due-tre anni, poi se non è capace cambia mestiere». I ricordi sono tornati anche al gesto del 4-0 che Totti ha rivolto a Tudor dopo un Roma-Juventus: «È una partita diversa da tutte le altre. Poi finita la partita amici come prima. Anche se Maldini diceva ‘amici amici’ ma poi dava certe legnate…Quel gesto non l’ho fatto a te per rispetto, perché siamo amici e perché sei il capitano della Juventus. Tuduro mi ha dato una gomitata sul muscolo e sentivo un dolore atroce. Quando ci siamo incrociati mi è venuto quel gesto. In conferenza ho visto Lippi e a rosicato tantissimo…allora io gli ho detto: ‘Mister, per una volta che vinciamo…».

Ultimo aggiornamento: 25 Aprile, 12:54

