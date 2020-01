Torna in azione a Civitanova la Lube: contro Milano insegue la vittoria numero 14

CIVITANOVA - La coppa del mondo per club sul mondoflex tricolore. Riprende il cammino così, stasera in Superlega, la Lube ospitando all’Eurosuole Forum di Civitanova l’Alianz Milano per la seconda giornata di ritorno. Dalle 20.30 si potrà ammirare l’ultimo grande trofeo vinto dai cucinieri, che tornano a giocare dopo l’ultima partita data 27 novembre e sono ancora imbattuti con un filotto di 13 vittorie consecutive. Dopo tre settimane di stop per il torneo di qualificazione a Tokyo 2020, ci si rituffa nella centrifuga di campionato, Champions e Coppa Italia. Tante partite per la Lube che avrà il non semplice compito di onorare il triplete conquistato nel 2019.



Dopo la festa e l’accoglienza calorosa e colorata, dato che annunciata una stratosferica coreografia, i biancorossi dovranno concentrarsi solo sul campo e sulla temibile Milano, sempre a punti in trasferta e capace di vincere le ultime sei gare su sette di Superlega. L’unico in dubbio nella Lube è Simon, rientrato da poco dal Canada dopo l’eliminazione della sua Cuba dal torneo di qualificazione per le Olimpiadi. L’ambiziosa Milano, degli ex Pesaresi e Camperi, recupera Alletti al centro e avrà maggiori potenzialità potendo schierare due centrali di ruolo e restituendo Clevenot al suo ruolo naturale di schiacciatore ricevitore. Osservato speciale l’opposto Nimir, grande amico di Bruninho. Arbitri Giorgi Gnani di Ferrara e Andrea Puecher di Padova, la partita sarà trasmessa in differita venerdì sera alle 21 su Arancia Tv, canale 210 del digitale terrestre.







