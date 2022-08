Torino-Lazio, diretta dalle 18,30: probabili formazioni e dove vederla in tv

La Lazio di Maurizio Sarri cerca la seconda vittoria consecutiva dopo quella in rimonta contro il Bologna della prima giornata. L'impegno, per i biancocelesti, è sicuramente assai più complicato di quello contro la trppa di Mihajlovic, visto che il Torino di Juric, nonostante degli scossoni decisamente importanti dentro la rosa, con litigi e polemiche, è andato a vincere sul campo del Monza. Insomma, serve la migliore Lazio per portare via dei punti. E serve il miglior Immobile, che ha un buon rapporto con i granata, per cercare di rimanere a punteggio pieno. Si comiincia alle 18,30.

Segui la diretta di Torino-Lazio

Torino-Lazio, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djdji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Ola Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Torino-Lazio, in programma oggi alle 18,30 allo stadio Olimpico di Torino, sarà possibile seguirla in diretto su Dazn, che ha i diritti della massima serie in esclusiva per questa e per la prossima stagione. Inoltre, la sfida di questo pomeriggio, sarà trasmessa anche da Sky Sport. In streaming sarà possibile vederla anche attraverso Sky Go e pure tramite Now Tv, il servizio in abbonamento che permette di vedere i contenuti Sky.