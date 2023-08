Tonino Zorzi, morto lo storico allenatore di basket: il "Paròn" aveva 88 anni. In panchina anche a Pesaro

È morto a 88 anni Tonino Zorzi, storico giocatore e allenatore di basket. La sua carriera è legata alla Reyer Venezia, che ne dà notizia sul suo sito internet. Goriziano di nascita, veneziano d'adozione, il «Paròn» Zorzi ha allenato la Reyer per 12 stagioni conquistando tre promozioni in A1, più altre due con la Viola Reggio Calabria e Pavia, e sedette in numerose altre panchine. Come coach con Venezia ha raggiunto la storica finale di Coppa Korac nel 1981, e ha conquistato la Coppa delle Coppe con la Partenope Napoli nel 1970.

Chi era

Zorzi è morto nella sua Gorizia ed era malato da tempo. A dare l'annuncio della scomparsa è stato il figlio Maurizio con un post pubblicato sui social: «Ti voglio ricordare così, orgoglioso di quella palestra dove tutto è iniziato...

nonostante tutti i nostri casini ti ho sempre voluto bene... ciao Papà». Da giocatore, dopo gli inizi a Gorizia, militò a lungo nella Pallacanestro Varese a partire dal 1954 e fino al 1962, capitano del primo scudetto nel 1961. In Nazionale 22 presenze. Dopo la carriera da cestista, aveva intrapreso quella di coach. Una parentesi lunghissima, iniziata negli anni Settanta. La lista delle squadre è altrettanto lunghissima (Venezia, Siena, Napoli, Reggio Calabria, Pesaro, Avellino, Sassari, Rieti e Bologna).