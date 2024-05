Tonali, squalifica di 2 mesi per il caso scommesse: ecco cosa succederà «se non commetterà ulteriori infrazioni»

Il Comunicato della Federazione inglese

Il centrocampista delè stato squalificato per due mesi dalla Federcalcio inglese dopo aver ammesso di aver violato le regole sulle scommesse. Lo riporta il sito del club britannico. L'ex giocatore rossonero - che sta già scontando una squalifica di dieci mesi emessa in Italia nell'ottobre 2023 per gli illeciti commessi quando era al- non sconterà la squalifica se non commetterà ulteriori infrazioni prima della fine della prossima stagione. Il provvedimento prevede una sanzione di 20mila sterline.

«Una Commissione Regolatoria indipendente ha sanzionato Sandro Tonali del Newcastle United per comportamento non corretto in relazione alle Regole sul Gioco d’Azzardo della FA», si legge nel comunicato della Federcalcio inglese. «La FA ha accusato il centrocampista di 50 violazioni della Regola E8 della FA per aver scommesso su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023, e lui ha ammesso le accuse.

La Commissione Regolatoria indipendente ha inflitto una sospensione di due mesi da ogni attività calcistica e correlata al calcio, sospesa fino alla fine della stagione 2024/25 in attesa di ulteriori violazioni delle Regole sul Gioco d’Azzardo della FA, oltre a una multa di £20,000 e un avvertimento», conclude la nota.