Il Tolentino vince 4-2 e vola ai quarti: ora insegue il bis dopo il trionfo di 25 anni fa

TOLENTINO - Quarti di finale centrati: il Tolentino batte 4-2 gli emiliani del Mezzolara nella gara unica degli ottavi al Della Vittoria ed entra così tra le prime otto squadre della Coppa Italia Serie D. Le reti sono state realizzate tutte nel secondo tempo: per i cremisi sono andati a segno Di Domenicantonio, Palmieri su rigore, Minnozzi e Mastromonaco, per gli ospiti a segno Iennello su rigore e Sala. Ora il Tolentino, che la Coppa Italia di D l’ha già vinta nella stagione ‘93/94 con Fabrizio Castori in panchina, il 4 dicembre affronterà la vincente di Torres-Pineto.





