Il Tolentino riparte sfidando la capolista, altri esami per Castelfidardo e Porto Sant'Elpidio

ANCONA Altre due partite rinviate e solo tre marchigiane in campo domenica nella 14ª giornata del girone F di Serie D. Stavolta restano ferme ai box il Montegiorgio, a causa del focolaio di contagi scoppiato tra i rossoblù, e la Recanatese per i casi di Covid che hanno bloccato diversi giocatori della Matese, l’unica squadra campana del girone. La copertina spetta al Tolentino che torna in campo dopo la quarantena affrontando al Della Vittoria gli abruzzesi del Castelnuovo Vomano, attualmente primi in classifica. Il Castelfidardo sarà invece di scena a Giulianova, mentre il Porto Sant’Elpidio avrà un impegno proibitivo contro il Campobasso, una delle vere candidate alla vittoria del campionato.

SERIE D girone F 14ª giornata (ore 14.30)

Cynthialbalonga-Vastese

Fiuggi-Agnonese

Pineto-Aprilia

Porto Sant’Elpidio-Campobasso

Real Giulianova-Castelfidardo

Recanatese-Matese rinviata

Rieti-Montegiorgio rinviata

Tolentino-Castelnuovo Vomano

Vastogirardi-Notaresco



CLASSIFICA

Castelnuovo 25

Campobasso** 24

Rieti* 24

Notaresco** 21

Cynthialbalonga 20

Vastogirardi* 19

Recanatese***** 18

Pineto** 16

Fiuggi* 15

Castelfidardo* 15

Montegiorgio***** 14

Vastese (-1) 14

Aprilia* 13

Tolentino*** 11

Matese*** 10

Giulianova** 6

Agnonese**** 3

Porto Sant'Elpidio*** 2

* ogni asterisco una partita in meno



© RIPRODUZIONE RISERVATA