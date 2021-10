Tolentino, Recanatese e Porto d'Ascoli per la vetta, la Samb a Nereto deve sbloccarsi

ANCONA Quinta domenica di gol nel girone F di Serie D con quattro sfide Marche-Abruzzo in copertina. Fari soprattutto sulla Samb che cerca i primi punti a Nereto dopo quattro sconfitte e l’ultimo posto in classifica ancora a quota zero. Insegue la terza vittoria di fila la Recanatese a Pineto, mentre il Porto d’Ascoli ospita il Notaresco: entrambe sono in vetta con 9 punti insieme ad altre quattro squadre e al Tolentino. Viaggia invece a Vasto il Castelfidardo, a caccia di conferme dopo la vittoria colta nel recupero contro il Castelnuovo. Insegue la seconda vittoria stagionale il Fano, di scena al Mancini contro i campani del Matese, mentre si rinnova invece due volte il duello Marche-Lazio con il Tolentino a Fiuggi e il Montegiorgio a Roma contro il Trastevere.

SERIE D girone F 5ª giornata ore 15

Castelnuovo-Alto Casertano

Fano-Matese

Fiuggi-Tolentino

Nereto-Samb

Porto d’Ascoli-Notaresco

Recanatese-Pineto

Trastevere-Montegiorgio

Vastese-Castelfidardo

Vastogirardi-Chieti

CLASSIFICA

Trastevere 9

Tolentino 9

Pineto 9

Notaresco 9

Porto d’Ascoli 9

Fiuggi 9

Recanatese 9

Castelnuovo 7

Chieti 7

Castelfidardo 6

Fano 5

Matese 5

Vastese 3

Vastogirardi 2

Montegiorgio 1

Alto Casertano 1

Nereto 1

Samb 0

