Tolentino-Recanatese 0-0: Pera fallisce un rigore. Montegiorgio in vantaggio, P.S.Elpidio sotto

ANCONA Il derby Tolentino-Recanatese è il piatto forte della seconda giornata del girone F di Serie D: al Della Vittoria si affrontano cremisi e giallorossi che hanno iniziato il campionato con una vittoria. Prima occasione d’oro della partita per la Recanatese: Pera ha fallito un calcio di rigore in apertura. Il Castelfidardo prova a sbloccarsi al Mancini contro l’Aprilia, il Montegiorgio è di scena a Genzano contro i laziali del Cynthialbalonga ed è andato subito in vantaggio con una rete di Pampano, mentre il Porto Sant’Elpidio sta perdendo 1-0 a Trivento, in Molise, contro il Vastogirardi.



2ª giornata: Campobasso-Agnonese 0-0; Castelfidardo-Aprilia 0-0; Castelnuovo Vomano-Pineto 0-0; Cynthialbalonga-Montegiorgio 0-1 (Pampano); Matese-Fiuggi 0-0; Notaresco-Rieti 0-0; Tolentino-Recanatese 0-0; Vastese-Real Giulianova 0-0; Vastogirardi-Porto Sant’Elpidio 1-0 (Camara).

