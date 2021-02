Recanatese ripresa sul 2-2, il Castelfidardo vince 1-0. Montegiorgio sotto 2-1, Porto Sant'Elpidio e Tolentino sotto 1-0

ANCONA Tutte le marchigiane in campo per la 16ª giornata del girone F di Serie D. La copertina spetta alla Recanatese, di scena al Tubaldi contro i molisani del Vastogirardi: serve solo una vittoria ai giallorossi per tornare a mettere nel mirino l’alta classifica dopo due sconfitte consecutive. Gioca tra le mura amiche anche il Tolentino, obbligato a reagire contro i laziali del Cynthialbalonga, così come il Porto Sant’Elpidio che riceve al Ferranti la Vastese. Sarà invece di scena in Molise il Castelfidardo per vedersela contro l’Agnonese, mentre il Montegiorgio gioca ad Aprilia dopo un mese di stop a causa del Covid. L’unica partita del girone F riviata per contagi legati al Covid è Pineto-Matese.

SERIE D girone F 16ª giornata (ore 14.30)

Agnonese-Castelfidardo 0-1 (48’ Braconi)

Aprilia-Montegiorgio 2-1 (20’ Da Rosa, 34’ Da Rosa, 60’ Ficola)

Fiuggi-Campobasso 1-2 (21’ Cogliati, 71’ Cogliati, 77' Gaetani)

Pineto-Matese rinviata

Porto Sant’Elpidio-Vastese 0-1 (89’)

Real Giulianova-Notaresco 0-2 (19’ autogol di Calzetta, 28’ Banegas)

Recanatese-Vastogirardi 2-2 (19’ Piccioni, 30’ Pera, 45’ Ruggieri, 58’ Pesce)

Rieti-Castelnuovo Vomano 3-4 (15’ su rigore Galvanio, 25’ su rigore Loviso, 29’ Loviso, 30’ Scognamiglio, 35’ Faggioli, 50’ Vari, 69’ Foglia)

Tolentino-Cynthialbalonga 0-1 (7’ Cardella)

CLASSIFICA

Campobasso** 33

Castelnuovo 30

Notaresco** 28

Vastogirardi* 24

Cynthialbalonga 24

Rieti* 24

Castelfidardo* 24

Vastese (-1) 21

Aprilia* 20

Recanatese***** 19

Fiuggi** 18

Pineto*** 17

Montegiorgio****** 14

Tolentino*** 12

Matese***** 10

Giulianova*** 6

Porto Sant’Elpidio*** 3

Agnonese**** 3

* ogni asterisco una partita in meno

PROSSIMO TURNO

-17ª giornata e ultima di andata (domenica 14 febbraio ore 14.30)

Campobasso-Pineto

Castelfidardo-Fiuggi

Castelnuovo Vomano-Real Giulianova

Cynthialbalonga-Aprilia

Matese-Rieti

Montegiorgio-Agnonese

Notaresco-Porto Sant’Elpidio

Vastese-Recanatese

Vastogirardi-Tolentino



