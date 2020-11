Tolentino e Porto Sant'Elpidio, c' un fattore campo da far valere

ANCONA - Emergenza Covid e programma stravolto anche in questa domenica con sole cinque partite. Impegno severo quello che attende il Montegiorgio sul campo del Castelnuovo Vomano, stessa dinamica per il Castelfidardo sul campo del Matese, punti pesanti in palio quelli tra Porto Sant'Elpidio e Giulianova ed anche al "Della Vittoria" dove il Tolentino sfiderà il Pineto

COSI' OGGI

Castelnuovo Vomano-Montegiorgio

Matese-Castelfidardo

Porto Sant'Elpidio-Giulianova

Tolentino-Pineto

Vastogirardi-Fiuggi

RINVIATE



Cynthialnbalonga-Campobasso

Recanatese-Rieti

S.N. Notaresco-Aprilia

Vastese-Agnonese

Classifica:

Campobasso 13, S.N. Notaresco 11, Recanatese 10, Tolentino, Castelnuovo Vomano 9, Vastogirardi 8, Cynthialabalonga, Montegiorgio, Fiuggi 7, Pineto 6, Castelfidardo 5, Vastese 4, Matese 3, Giulianova, Rieti, P.S. Elpidio 2, Agnonese, Aprilia 1.

