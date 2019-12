Il Tolentino vince a Pineto e va in semifinale di Coppa Italia

PINETO - Il Tolentino ha vinto a Pineto 6-5 dopo i calci di rigore e si è qualificato per la semifinale della fase nazionale della Coppa Italia riservata alle squadre di serie D. Gli abruzzesi sono passati in vantaggio al 29' del primo tempo con Marianeschi, al 23' del secondo tempo c'è stato il pareggio di Di Domenicantonio e la partita si è conclusa sull'1-1. Ai calci di rigore il Tolentino non ha mai sbagliato ed è andato in gol con Strano, Capezzani, Cicconetti, Di Domenicantonio e Minnozzi. un errore invece dal dischetto per il Pineto. Circa 30 tifosi del Tolentino hanno assistito alla bella impresa compiuta dalla sua squadra.





© RIPRODUZIONE RISERVATA