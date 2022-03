Tolentino in anticipo a Vasto, poi i derby Castelfidardo-Samb e Fano-Montegiorgio: turno spezzatino con la Recanatese spettatrice

ANCONA - Due anticipi e due partite rinviate per i contagi legati al Covid emersi nei gruppi squadra di Porto d’Ascoli e Vastogirardi, due derby tra gli altri quattro incontri di domenica. Si gioca la 25ª giornata del girone F di Serie D, un turno in versione quanto mai spezzatino considerato che Nereto-Recanatese, finita 0-4, è già stata giocata il 19 marzo. Tra i due anticipi del sabato spicca Vastese-Tolentino, con i cremisi a caccia di un altro risultato positivo per mantenere il terzo posto in classifica e magari anche migliorarlo. Castelfidardo-Samb e Fano-Montegiorgio sono invece i derby da seguire nella giornata di domenica.

Fine settimana da spettatrice per la Recanatese in attesa di scendere in campo mercoledì in casa contro il Fiuggi. La capolista, che guida il girone F con 53 punti, dieci in più rispetto all’inseguitrice Trastevere, trascorrerà il fine settimana con gli occhi puntati proprio sui capitolini impegnati nel derby di Fiuggi. Con una certezza: male che vada torneranno a 7 i punti di vantaggio. Con un pari saranno 8, mentre nella migliore delle ipotesi, in caso di sconfitta del Trastevere resterà tutto immutato a 10 ma con una giornata in meno sul calendario

SERIE D girone F 25ª giornata 8ª ritorno

Nereto-Recanatese 0-4 (già giocata il 19 marzo)

Porto d’Ascoli-Alto Casertano rinviata al 6 aprile

Vastese-Tolentino ore 14.30

Vastogirardi-Pineto rinviata

Matese-Notaresco ore 15.30

Castelfidardo-Samb domenica ore 15

Castelnuovo-Chieti domenica ore 15

Fano-Montegiorgio domenica ore 15

Fiuggi-Trastevere domenica ore 15

CLASSIFICA

Recanatese 53

Trastevere 43

Tolentino 41

Pineto 39

Fiuggi 39

Notaresco 38

Vastese 37

Porto d’Ascoli 36

Matese 35

Chieti 35

Samb 33

Vastogirardi 33

Castelnuovo 30

Montegiorgio 29

Fano 27

Castelfidardo 27

Nereto 12

Alto Casertano 4

© RIPRODUZIONE RISERVATA