Aeon Cup 2022, lo show di Fabriano a Tokyo e un'altra vittoria di grande prestigio

TOKYO - Fabriano continua a stupire e si impone nella sempre importanterassegna dell'Aeon Cup 2022 in corso di svolgimento a Tokyo. Una nuova dimostrazione di forza quella dimostrata anche nell'ultimo giorno di competizione per le ginnaste fabrianesi accompagnate dalla tecnica Julieta Cantaluppi.

In pedana Lorjen D'Ambrogio con clavette e nastro, Milena Baldassarri con cerchio e palla, Sofia Raffaeli con clavette e nastro. Il Team Ginnastica Fabriano ha dimostrato ancora una volta la sua forza chiudemdo la prova con 372.750 punti per la prima posizione in classifica finale e la vittoria della coppa AEON CUP 2022.

Nella classifica individuale vince la classifica Senior Sofia Raffaeli che centra un altro strepitoso risultato, Milena Baldassarri chiude in terza posizione e Lorjen D’Ambrogio nella classifica Junior conquista anche lei la terza posizione.