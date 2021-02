Tofanari rilancia il Matelica: «Esame difficile contro il Modena ma diremo comunque la nostra»

MATELICA - Senz’altro positivo l’arrivo dall’Ascoli dell’esterno difensivo classe 1998 Niccolò Tofanari, che ha subito trovato posto nel pacchetto arretrato del Matelica. «Mi sono ambientato benissimo nella nuova realtà – ha dichiarato il giocatore – sia con i compagni, tra i quali già conoscevo qualcuno, sia con la Società, la dirigenza e lo staff che mi hanno fatto sentire sin dai primi giorni importante e parte del progetto. Abbiamo un bel gruppo ed uno spogliatoio affiatato. Ci sono tanti ragazzi di valore che permettono a qualunque elemento di esprimere al meglio il proprio potenziale. Anche con il modulo del mister mi sono trovato bene e spero di poter continuare a dare il mio contributo per raggiungere i nostri obiettivi. Contro il Modena – ha concluso Tofanari – sappiamo che ci aspetterà una gara molto difficile. I gialloblù hanno una rosa di spessore, ma noi, come abbiamo fatto in ogni campo e contro qualsiasi avversario, proveremo a dire la nostra e a portare via più punti possibile. Ce la giocheremo a viso aperto, provando a mantenere alta la concentrazione, senza perdere quella dose di entusiasmo che ci ha fin qui caratterizzato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA