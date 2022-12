FABRIANO Fabriano ancora campione d’Italia con le ginnaste junior. Domenica si è tenuta la finale nazionale del Secondo Campionato d’Insieme Gold 2022. Ben 97 squadre provenienti da tutta Italia si sono ritrovate nel capoluogo dorico per l’ultimo appuntamento di stagione. La competizione ha visto in gara le squadre per la categoria Allieve impegnate all’esercizio alle cinque palle, per la categoria Giovanile le cinque funi ed infine per le Open con l’esercizio misto nastri e palle. Ginnastica Fabriano ha chiuso l’annata con il titolo Italiano. La squadra Giovanile composta da Lorjen D’Ambrogio (2007), Gaia Mancini (2008), Lara Manfredi (2009), Anna Piergentili (2009) e Virginia Tittarelli (2007), guidate da Julieta Cantaluppi, hanno brillato nelle qualifiche svettando in prima posizione con il punteggio di 27.150, con un distacco di quasi tre punti dalla seconda squadra. Nella finalissima della domenica Ginnastica Fabriano ha mantenuto il primato conquistando il titolo italiano. Che si va ad aggiungere al sesto scudetto di inizio anno e al titolo mondiale vinto da Sofia Raffaeli.

Nella categoria Allieve, invece, il team composto da Chiara Apo, Victoria Bruno, Sofia Mereu, Beatrice Rossi e Veronica Zappaterreni, ha ottenuto il 5° posto in qualifica e il sesto nella finale. Al PalaPrometeo è stata applaudita da tutti l’organizzazione dello staff della Ginnastica Fabriano. Per l’occasione sono arrivate ad Ancona anche le “big”. Insieme alla campionessa del mondo Sofia Raffaeli e al capitano Milena Baldassarri sono sfilate in pedana anche le ginnaste dell’Accademia di Desio. Alla premiazione anche il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. Intanto in Bulgaria all’Accademic Winter Cup c’è da segnalare il lavoro della Ginnastica Fabriano. La società è scesa in pedana con Anna Lelii, categoria Junior, che si è qualificata prima nella classifica generale all-around, alla palla e al nastro. Per la categoria Senior, in pedana con Asia Campanelli, prima classificata-all-around, al cerchio e alle clavette; Nicole Baldoni si è qualificata seconda nella classifica generale all-around, prima alla palla e seconda alle clavette; Talisa Torretti seconda al cerchio, quarta alla palla e terza alle clavette.