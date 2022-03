Tirreno-Adriatico, a Sovicille si impone Merlier. Ganna è ancora leader della generale

Tim Merlier regala una vittoria davvero preziosa alla Alpecin-Fenix. Il corridore belga si è imposto nella seconda frazione della Tirreno-Adriatico, la Camaiore-Sovicille di 219 km, dimostrando ancora una volta di essere un corridore in grado di esprimere la massima potenza in volata anche quando la strada tende a salire.

La tappa di Sovicille è stata caratterizzata infatti da numerosi saliscendi nel finale che hanno fatto delle vittime illustri, in primis Mark Cavendish, il corridore britannico che lo scorso anno si è aggiudicato la maglia verde al Tour de France. Anche Pascal Ackermann, arrivato comunque a ridosso della top-10, ha pagato caro il finale nervoso.

La giornata è stata caratterizzata dalla fuga di Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Johnatan Cañaveral (Bardiani-CSF-Faizanè), Umberto Marengo (Drone Hopper - Androni Giocattoli), Davide Bais (EOLO-Kometa) e Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), tutti portacolori di formazioni italiane. Con il passare dei chilometri il gruppo ha ricucito sulla fuga grazie anche al grande lavoro di Kasper Asgreen, che ha lavorato a lungo in appoggio a Davide Ballerini. Nel finale, però, Merlier è riuscito ad imporsi sull'olandese Olav Kooij e l'australiano Kaden Groves. Fuori dal podio di giornata gli altri big, con Peter Sagan quarto e Simone Consonni quinto.

La maglia azzurra di leader della classifica generale resta sulle spalle di Filippo Ganna, vincitore della cronometro inaugurale di ieri. Domani si svolgerà la terza frazione, la Murlo-Terni di 170km, un'altra occasione per i velocisti.

🔱 Tirreno Adriatico @eolo_it 2022



🗣️ @MerlierTim: "It feels very good to win for the first time this year. My shape was already good but I didn't get the results yet. It was again a really hectic sprint. The first goal of the team is reached."#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/0MIFxLmMmv

— Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 8, 2022