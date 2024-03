Tirreno-Adriatico, finalmente Milan: «Cercavo il successo da diversi giorni»

Finalmente Jonathan Milan! Ci era andato vicino già due volte nelle prime tre tappe della Tirreno-Adriatico, e oggi, in occasione della quarta frazione, la Arrone-Giulianova di 207 km, il corridore friulano è riuscito a conquistare la vittoria e la maglia di leader della classifica generale. Una bella vittoria allo sprint per Milan, terzo alla cronometro inaugurale di lunedì alle spalle di Juan Ayuso e di Filippo Ganna, oltre che secondo nella frazione di ieri a Gualdo Tadino. Stavolta tutto è filato per il verso giusto, con Milan che è riuscito a superare il belga Jasper Philipsen, uno degli uomini più forti in gruppo quando ci sono degli arrivi in volata.

«Oggi dopo il traguardo lanciato un urlo liberatorio - ha affermato Milan in conferenza stampa dopo il trionfo di Giulianova - cercavo il successo da diversi giorni e oggi ci siamo riusciti. Nei giorni scorsi c’era sempre qualcosa che non andava: una volta non ho seguito la squadra, un’altra volta mi sono lanciato troppo presto. Insomma, si cerca sempre la perfezione: l’importante è migliorarsi sempre e riuscire a fare sempre meglio contro degli avversari così agguerriti».

Le salite

Domani inizieranno le salite, quindi molto probabilmente Milan perderà la maglia di leader della classifica generale, ma le prestazioni fornite fino ad oggi ci fanno capire che l’Italia ha un uomo in più in vista delle grandi classiche: «Per ora non penso né alla Milano-Sanremo né alle altre classiche, spero solo di poter continuare a fare bene qui alla Tirreno». Dove potrebbe dire la sua domenica in occasione dell’ultima tappa a San Benedetto del Tronto. Il pensiero, però, anche se siamo solo a marzo, è comunque rivolto ai Giochi Olimpici: «Per ora sono sicuro solo del fatto che dovrò prendere parte alle gare su pista. Mi piacerebbe anche affrontare la gara in linea: se dovesse arrivare la convocazione mi metterò a disposizione, ma calendario alla mano è praticamente impossibile prendere parte a entrambe le gare.

Purtroppo le date non tengono in considerazione chi gareggia su pista e su strada».

Domani la Tirreno-Adriatico inizierà a salire con la Torricella Sicura – Valle Castellana di144 km. La classifica generale vede Juan Ayuso secondo a 4», il francese Kévin Vauquelin terzo a 18», Antonio Tiberi quarto a 21» davanti a Jonas Vingegaard, a 26» dalla vetta. Mentre il danese resta il grande favorito per la conquista della classifica generale, c’è grande curiosità attorno al laziale Antonio Tiberi, che quest’anno affronterà il Giro d’Italia con l’obiettivo di puntare alla classifica generale.