A Castelfidardo vince Mathieu Van der Poel, arrivato stremato dalla fatica della tappa "dei muri"

CASTELFIDARDO - L'edizione numero 56 della Tirreno-Adriatico di ciclismo continua a regalare emozioni e spettacolo. Anche la "tappa dei muri", la 5/a, disputata fra Castellalto (Teramo) a Castelfidardo, su un totale di 205 chilometri, ha mantenuto fede alle promesse permettendo a Tadej Pogacar di ipotecare il successo finale. Sul traguardo, sia pure per soli 10'' - ma solo per effetto di una strepitosa rimonta del vincitore del Tour de France 2020 - ha trionfato l'olandese Mathieu Van der Poel (4h48'17«), che poi si è accasciato sull'asfalto, travolto dalla fatica e forse, chissà, anche dalla tensione. La sua impresa è stata magnifica, in una giornata caratterizzata dalla pioggia, dal freddo e dal vento. Strepitoso anche tentativo di rimonta dello stesso Pogacar, che era partito a tutta a meno di 10 km dal traguardo più per mettere fra sè e Wout Van Aert il maggior numero di secondi possibili, invece si è trovato a un passo da un clamoroso rovescio. Lo stesso belga Van Aert si è presentato sul traguardo 49» dopo il vincitore, e a 39« dallo sloveno. Ottima la prova di Fabio Felline, quarto, a 1'26». Nella classifica generale Pogacar (22h41'41«) ha un vantaggio di 1'15» su Van Aert, secondo, e di 3' netti sullo spagnolo Mikel Landa, oggi 9/o, a 2'25« da Van der Poel. Sprofonda Vincenzo Nibali: il messinese, vincitore per due anni della 'Corsa dei due marì, nella generale occupa la 9/a piazza, con un ritardo dalla vetta di 5'54». Primo degli italiani uno straordinario Matteo Fabbro, 5/o, a 3'54«. Domani è in programma la 6/a e penultima tappa, da Castelraimondo (Macerata) al Lido di Fermo (Fermo), lunga 169 chilometri e con un arrivo adatto ai velocisti. La Tirreno-Adriatico si concluderà martedì con la crono individuale per le strade di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), della lunghezza di 10,1 chilometri.

