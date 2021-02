Tirreno-Adriatico 2021, il percorso: toccherà 5 regioni. Affascinanti gli appuntamenti di Castelfidardo e San Benedetto

Sei mesi dopo torna la Tirreno-Adriatico. La "Corsa dei due mari", che ogni anno si propone come l'aperitivo delle grandi classiche di primavera, nel 2020 venne posticipata a settembre per via del Covid.

Quest'anno l'appuntamento torna alla collocazione tradizionale di marzo (dal 10 al 16) e oggi ne è stato ufficializzato il percorso: scatterà da Lido di Camaiore (Lucca), nel programma inserite tre tappe per velocisti, due per finisseur - tra le quali quella dei "muri", con arrivo a Castelfidardo - un traguardo in salita a Prati di Tivo (Teramo) e l'ormai consueta crono finale di San Benedetto del Tronto.

APPROFONDIMENTI L'EREDE Michael Schumacher, il figlio Mick rivela: «Ecco il più...

La 56/a edizione della corsa toccherà cinque regioni dell'Italia centrale: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche.

Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA