The Begin Volley Ancona, sbarca nel capoluogo il progetto che profuma di svolta

ANCONA Un salto di qualità su più livelli e fronti, allargando gli orizzonti, l'attività e la penetrazione sul territorio. Il cambio di denominazione societaria riflette le ambizioni e supporta il momento di svolta: The Begin Volley Ancona Ssd è il nuovo soggetto sportivo cui fa riferimento la compagine di serie B maschile allenata da Dore Della Lunga, un'entità la cui creazione è stata ufficializzata ieri: ad assumerne la presidenza l'imprenditore dorico Guido Guidi, al cui fianco agirà il vice-presidente Mario Lanari e il consiglio di amministrazione composto da Emanuele Lodolini, Stefano Pasqualini e Loredana Pistonesi.

Il progetto

Un progetto innovativo che nasce da una costola dell'Accademia volley Ancona, a cui attinge per alzare la posta tanto nel presente che nel medio-lungo termine. La base giovanile dell'Accademia volley rimane infatti attiva ma a giorni si compirà un ulteriore scatto formale che comporta l'estensione al settore femminile in virtù dell'annunciato matrimonio' con la Mantovani Volley per formare un polo unico della pallavolo anconetana che allo stato attuale avrà nella B maschile e nella serie D femminile i main team di riferimento. «Ognuno di noi ha la capacità di lasciare un'impronta positiva, ispirando e guidando i giovani verso una crescita sana ed un futuro promettente - ha detto l'imprenditore alberghiero Guido Guidi indicando traguardi concreti sul campo dell'integrazione sociale oltre che su quello di gioco -.

La tradizione

Per questo motivo ho deciso di intraprendere un nuovo progetto che è sfidante e stimolante anche nella sua sana competitività, ma è soprattutto il modo per attrarre i ragazzi della nostra comunità in ambienti portatori dei valori fondamentali del rispetto e della solidarietà. Un progetto graduale che si pone fin dall'inizio l'obiettivo di una squadra forte per riportare Ancona nella massima serie e diffondere orgoglio per poi avviare un processo di potenziamento dei nostri settori giovanili, al fine di avere un talent garden valoriale e creare un rapporto di stretta connessione con la prima squadra». Un target che il presidente uscente Mario Lanari aveva in mente da tempo, centrato «lavorando bene, con professionalità, tenacia e impegno», come conferma Emanuele Lodolini il cui contributo è stato determinante negli ultimi due anni per evolvere in questo senso: «Ho avuto la fortuna di incontrare un imprenditore serio e illuminato come Guido Guidi, che ama disegnare sogni per realizzarli - ha sottolineato Lodolini - e con lui ho condiviso il desiderio di costruire qualcosa di importante per Ancona, partendo proprio da una disciplina di squadra che incarna alla perfezione i valori più alti dello sport».

La Mantovani è il nuovo partner dalla consolidata tradizione, una storia sotto rete lunga 30 anni che il presidente Stefano Pasqualini ha vissuto tutta in prima persona: «Considerati gli sviluppi normativi, l'impegno crescente e i costi, avevamo avviato da diverse settimane un ragionamento per unire le forze. Ci teniamo tantissimo a creare questa realtà per mettere a disposizione professionisti di livello e strutture adeguate a ragazze e ragazzi del capoluogo marchigiano. È una vera e propria ripartenza per migliorare e offrire un futuro solido al volley dorico».