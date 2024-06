La The Begin Ancona conquista la Serie A3 a Sassuolo: esplode la gioia dei dorici

ANCONA La The Begin Volley scrive una nuova pagina della storia sportiva di Ancona e vola in serie A3 portando Sassuolo al tie-break. Nel match decisivo, quello che vale un’intera stagione, il sestetto di Collemarino scaraventa via timori e indecisioni e sfodera una prestazione sopraffina, di cuore, sofferenza e carattere, conquistando un’indimenticabile promozione contro una squadra titolata e di talento, lontano dalle mura amiche del PalaBrasili. Finisce 3-2 per i padroni di casa, il punto che serviva ai campionissimi marchigiani per superarli nel mini-girone della terza fase (grazie all’affermazione casalinga con Arno) e realizzare l’impresa.

La vittoria del gruppo

È la vittoria di un gruppo affiatato e solido, in cui ciascuno ha messo il proprio mattoncino per costruire una fortezza pressoché inespugnabile (appena quattro sconfitte in stagione, compresi i playoff, una delle quali – con Sassuolo nella prima fase della post season – senza valore).

Merito di un allenatore incredibile, sia nelle scelte tattiche che soprattutto nei modi e nelle parole, coadiuvato da un vice, Paolo Monti, il cui nome fa rima con esperienza. Il tutto reso ancora più granitico da uno staff super-competente, da un direttore sportivo – Roberto “Bebi” Leonardi – che conosce anche i numeri di scarpe dei pallavolisti marchigiani (e non solo), e da una società, quella guidata dal presidente Guido Guidi, che sa come raggiungere i traguardi più ambiziosi.

«Quando abbiamo iniziato questo progetto – le parole del presidente della The Begin Volley, Guido Guidi -, mi ricordo di aver detto questa frase: “Noi non siamo di serie B, noi siamo in serie B. E arriveremo in A”. Ecco, oggi lo abbiamo fatto. Siamo molto orgogliosi, abbiamo lavorato con costanza e umiltà e quando la squadra è unita e crede in un obiettivo, i risultati arrivano. Grazie ai ragazzi, a Dore Della Lunga, ai tecnici e tutti coloro che ci hanno creduto».