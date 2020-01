Per Travaglia e Cocciaretto è cominciata la campagna d'Australia

ANCONA - Stefano Travaglia, Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto subito in campo nei primi giorni dell’anno. In Australia, dove è concentrata per tutto il mese la varia attività che culminerà negli Australian Open di Sidney in cui saranno anche loro protagonisti. L’ascolano Stefano Travaglia, gareggia a Perth nell’ Atp Cup, la nuova competizione a squadre che vede impegnate ben 24 nazionali. Un evento in cui il ventottenne giocatore marchigiano ha indossato per la prima volta in carriera la maglia azzurra. Nel primo incontro, contro la Russia, Stefano, attualmente 84 del mondo, non ha demeritato pur perdendo Karel Khachanov ,17 del ranking mondiale ma già top ten. Il russo si è imposto per 7-5 6-3 ma Travaglia è stato ad un passo da vincere il primo set, in cui si è trovato avanti 5 a 2 e set point a disposizione. In seguito ha pagato la maggiore esperienza di Khachanov, più abituato a match di questo livello. In ogni caso ha dimostrato di avere compiuto ancora dei progressi e di poter recitare in futuro un ruolo importante nel panorama mondiale, dopo che lo scorso anno è entrato per la prima volta tra i primi 100 giocatori del mondo.

Per quanto riguarda le ragazze, invece, la maceratese di nascita Camila Giorgi e la fermana Elisabetta Cocciaretto hanno affrontato le qualificazioni del torneo da 250.000dollari di Aukland. La Giorgi, numero 99 del mondo, si è imposta in rimonta, 4-6 6-2 6-0, alla giapponese Kurimi Nara ed ora affronterà la belga Ysoline Bonaventure, cercando il pass per il tabellone principale. Elisabetta Cocciaretto (178 del ranking) è stata sconfitta in tre set, 3-6 6-2 6-3, dalla spagnola Aliona Bolsova, numero 116.Da sottolineare che sia Camila Giorgi che Elisabetta Cocciaretto sono state convocate dal capitano Tatiana Garbin per il prossimo appuntamento di Fed Cup che vedrà l’Italia impegnata a Tallin in Estonia, in un raggruppamento comprendente anche Ucraina, Croazia, Austria, Estonia, Bulgaria e Grecia.







