Anche la Cocciaretto esce al primo turno. In Australia perde con Barthel

MELBOURNE - Dopo Stefano Travaglia, anche l'altra marchigiana presente agli Us Open di Tennis, Elisabetta Cocciaretto, è stata eliminata al primo turno. La giovane fermana, pur essendo favorita da una migliore posizione nel ranking mondiale, a Melbourne è stata sconfitta dalla più esperta tedesca Mona Barthel. La Cocciaretto ha vinto il primo set per 6-3 ma poi ha perso il secondo e il terzo per 6-4, non mettendo in mostra il suo gioco migliore.

