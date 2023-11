Tennis Next Gen: finisce al primo turno l'avventura di Nardi. Il pesarese supera Cobolli ma abbandona la competizione

PESARO Si regala una bella partita, e una vittoria importante, che però non è sufficiente al passaggio del turno. Termina al primo girone l'avventura del tennista pesarese Luca Nardi nella Next Gen Finals che si è tenuta a Gedda.

LEGGI ANCHE: Nardi, le Finals Next Gen sono dolorose: per il pesarese arriva la seconda sconfitta e la quasi eliminazione

La vittoria con Cobolli

Dopo le sconfitte contro Fils e Stricker, Nardi ha piegato il connazionale Flavio Cobolli in 5 set per una durata del match di due ore e 15 minuti. 3-4 (4), 4-2, 4-3 (1), 1-4, 4-3 (3) i punteggi in favore di Nardi che, seppur con una gioia parziale, è costretto a far ritorno in Italia.