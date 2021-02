A Melbourne Stefano Travaglia avanza, eliminata la Cocciaretto

MELBOURNE - Notizie in chiaroscuro da Melbourne nel torneo che precede gli Australian Open. Dopo una battaglia di 2 ore e 45’ l'ascolano Stefano Travaglia ha superato in rimonta lo spagnolo Roberto Carballes Baena, mentre Elisabetta Cocciaretto, pur giocando a testa alta, è stata costretta a cedere in due set alla ceka Caterina Pliskova, numero 6 del mondo.

Travaglia, 29 anni, numero 71 del ranking, si è imposto in tre set per 2-6 7-5 7-6 (2) al termine di una vera battaglia. Dopo aver perso nettamente il primo parziale il marchigiano, cambiava l’inerzia del match nel secondo brekkando per due volte di seguito l’avversario e portandosi sul 4 a 0. Ma lo spagnolo recuperava fino al 4 pari eTravaglia doveva stringere i denti per aggiudicarsi il parziale 7-5. Nel terzo set i due giocatori tenevano il servizio fino al 3 pari poi una serie di break e contro break fino al tie break con il marchigiano che serviva inutilmente sul 5-4 e 6-5. Una vera e propria guerra di nervi che Travaglia risolveva in suo favore nel tie break, vinto agevolmente 7 punti a 2. Niente da fare, invece, per Elisabetta Cocciaretto. La ventenne fermana, 132 del mondo, dopo aver vinto al primo turno con la cinese Zhu, si è trovata di fronte la ceca Carolina Pliskova, 28 anni, numero 6 del mondo, più forte di lei in questo momento. Alla fine ha perso per 6-3 6-2 in 1 ora e 17’ ma lo ha fatto uscendo dal campo a testa alta.

