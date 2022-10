NUR SULTAN - Impresa di Luca Nardi all’Astana Open, torneo Atp 500 con un montepremi di 1.800.000 dollari che si disputa sul veloce indoor di Nur Sultan, in Kazakistan (prime due teste di serie lo spagnolo Alcaraz ed il russo Medvedev). Il 19enne talento pesarese, numero 151 del mondo, ha centrato la qualificazione al tabellone principale battendo prima battendo per 6-3 6-1 il serbo Hamad Medjedovic e poi nel turno decisivo in rimonta 3-6 7-6(3) 7-6(2), dopo una battaglia di quasi tre ore, il belga David Goffin, n.65 Atp, prima testa di serie delle qualificazioni, ex numero 7 del mondo ed attualmente numero 65.

APPROFONDIMENTI LO STADIO Ancona, ecco la curva rosso fuoco. Nuovi seggiolini per la Nord e in Tribuna vip LA VISITA Valentina Vezzali a Porto Sant'Elpidio per la nuova piscina. «Grande impianto, qui a nozze sport e solidarietà» IL CAMPIONISSIMO Si ritira Roger Federer: «Lascio il tennis». L'annuncio che chiude un'epoca

Un avversario sicuramente tosto ed esperto che Luca ha domato giocando un gran bel match pieno di colpi vincenti e nel quale non ha avuto nessun timore reverenziale di fronte al più titolato avversario. Tra l’altro è stato molto freddo e determinato quando ha annullato ben tre match ball a Goffin nel dodicesimo gioco del secondo set. Si era subito capito che il tennista marchigiano era in giornata e, dopo avere perso il primo set, ha innalzato il livello del suo gioco, prendendo fiducia, e dopo essere stato ad un passo dalla sconfitta in due set, è riuscito a raggiungere il tie break, che ha fatto suo con autorità, 7 punti a 3.

Nel terzo set, sul 3 pari, annullava tre palle break consecutive. Sul 6 a 5 Nardi mancava a sua volta un match point e nel tie break da 2 pari infilava 5 punti consecutivi vincendo il match. Indubbiamente un risultato importante per Luca che quest’anno si è già aggiudicato 3 challenger (Forli, Lugano e Maiorca), che lo farà crescere in classifica, verso quella top 100, per ora, che tutti gli addetti ai lavori gli pronosticano per il suo indubbio talento. Oggi nel primo turno del main draw affronterà il russo Alexander Shevchenko, n.146 ATP, anche lui qualificato. Insomma si può fare. Tra l’azzurro ed il 21enne di Rostov non ci sono precedenti.