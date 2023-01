Camila Giorgi travolge Pavljučenkova e vola al secondo turno degli Australian Open

MELBOURNE - Dopo la delusione per la precoce eliminazione (ma anche per il sorteggio non fortunato) di Elisabetta Cocciaretto, le Marche esultano per l'esordio vincente dei Camila Giorgi agli Open d'Australia in corso a Melbourne.

La tennista italo argentina di origini maceratesi, ha infatti comodamente battuto Anastasija Pavljučenkova con un eloquente 6-0 6-1. Camila Giorgi, numero 70 del ranking Wta, incontrerà domani (orario ancora da definire) la slovacca Anna Karolína Schmiedlova, numero 105 del seeding.