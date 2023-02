Camila Giorgi a valanga, è in semifinale a Merida. Cocciaretto si arrende a Siniakova

MERIDA - Sfuma, purtroppo, la possibilità di vedere una semifinale tutta italiana (o addirittura marchigiana) al torneo Wta 250 di Merida, in Messico. Camila Giorgi, infatti, avanza, mentre si ferma Elisabetta Cocciaretto. La tennista italo argentina ha dilagato contro la statunitense Sloane Stephens (testa di serie numero 2), travolta con un doppio 6-0 in soli 47 minuti. In semifinale incontrerà la ceca Katerina Siniakova, testa di serie numero 7 e capace della rimonta vincente nei quarti proprio con Elisabetta Cocciaretto (battuta 1-6 7-5 6-0 in quasi due ore).