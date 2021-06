Luca Nardi fuori al secondo turno al Roland Garros juniores

PARIGI Si è fermato al secondo turno il cammino di Luca Nardi nel torneo juniores del Roland Garros, a Parigi. Dopo avere superato nel match d’esordio l’estone Marik Lajal, numero 12 del seeding, con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-0, il non ancora diciottenne tennista pesarese è stato sconfitto nel secondo turno dallo statunitense Victor Lilov. In verità Nardi si è ritirato per un problema fisico, dopo che già la scorsa settimana in un altro torneo aveva subito un problema ad una caviglia, a metà del secondo set quando lo statunitense si era già aggiudicato il primo parziale per 6-2 e si era sul 2 pari nel secondo. Nel match di primo turno Nardi, che era l’unico italiano presente sulla prestigiosa passerella parigina, aveva fornito una buona prova contro l’estone Lajal, specialmente nella parte finale del match. Nel doppio, in coppia con lo svizzero Jerome Kyn, aveva superato anche in questo caso il primo turno battendo lo sloveno Dommko ed il russo Zhzhenov e ora i due dovranno vedersela con i francesi Sascha Gueimard e Mehdi Sadaoui, a meno che l’infortunio patito contro Lilov non costringa Nardi ad un altro forfait.

© RIPRODUZIONE RISERVATA