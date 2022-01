Luca Nardi in finale a Forlì, è il settimo tennista al mondo tra gli Under 20

FORLI - Prima finale Challenger per il giovane talento pesarese Luca Nardi, appena 18 anni, che approfitta del forfait del suo avversario di semifinale, il tedesco Cedrik Stebe, numero 227 del mondo, per raggiungere il primo storico traguardo della sua ancora verde carriera professionistica. Ma in precedenza Nardi aveva ottenuto tre belle vittorie, tutte in rimonta, mettendo in mostra, anche coraggio, determinazione e serenità in ogni frangente. Nel rimo turno si era imposto al monegasco Lucas Catarina per 3-6 6-3 6-2, nel secondo al francese Evan Furness per 6-7 6-4 6-1 e nei quarti allo statunitense Christian Harrison, con il punteggio di 1-6 7-5 6-2. Il Challenger di Forlì, disputato sui campi veloci del TC Villa Carpena e dotato di un montepremi di 32.000 euro, era il primo di una serie di 3 tornei che si giocheranno consecutivamente nella città romagnola. Domenica alle 18 Nardi si giocherà il titolo con l'indiano Sasikumar,24 anni, n.414 Atp, partito dalle qualificazioni. Con i punti conquistati fino ad ora Nardi adesso è numero 328 della classifica Atp ed in caso di successo andrebbe al numero 305. Nella classifica under 20, invece, migliora di due posizioni passando al numero 7.

