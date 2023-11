ANCONA Il tennis marchigiano, oltre ad avere l’allenatore del giocatore più performante del momento, può vantare alcune promesse che, per talento ed età, potrebbero essere protagoniste per diversi anni. Tra questi c’è Luca Nardi, oggi in campo dalle 13 per le Finals Next Gen di Gedda, in Arabia Saudita. Il ventenne tennista pesarese affronterà nel match inaugurale di questa sesta edizione delle finali riservate ai migliori under 21 del mondo, il francese Arthur Fils, che dall’alto della posizione di numero 36 del ranking è il favorito.



Numero 115



La sfida tra Fils e Nardi - che proprio questa settimana ha ritoccato il suo best ranking al numero 115 - sarà il primo scontro diretto tra i due ed arriva al termine di una stagione al top. Il francese ha vinto il suo primo titolo sul circuito Atp (Lione) e ha disputato ben tre Slam sui quattro presenti in calendario; il pesarese si è potuto fregiare invece di due titoli Challenger, rispettivamente a Porto e Matsuyama con una finale a Pune (oltre a quattro apparizioni nei tornei del circuito professionistico). Il talento marchigiano, che come ha spiegato al Corriere Adriatico giorni fa, sta trovando una buona solidità in campo ed un approccio diverso e più competitivo nell’affrontare i vari incontri, viene da un periodo molto positivo. In particolare si è ben comportato in tre challenger in Giappone, dove ha ottenuto oltre alla vittoria di Matsuyama, una semifinale (a Kobe) ed un quarto di finale (a Yokohama). Il suo talento unanimemente riconosciuto sin da quando era junior si sta accompagnando ad una buona maturazione atletica e mentale che lascia ben sperare per il futuro. Per lui le prime 100 posizioni della classifica mondiale sono ormai dietro l’angolo e con esso la possibilità di partecipare anche ai tabelloni principali degli Slam. A queste finali Next Gen arriva un po’ stanco per l’intensa attività nell’ultimo periodo mentre gli avversari sono più riposati, ma saprà mettersi in evidenza.



Le prospettive



In questo torneo è un outsider ma ha sicuramente le qualità per andare avanti. A seguire, alle 14, sarà la volta dell’altro azzurro, Flavio Cobolli, che scenderà in campo contro lo svizzero Dominic Stricker. Ad aprire la sessione serale (ore 18) sfida tra l’altro francese Luca Van Assche e la wild card Abdullah Shelbayh, il primo giocatore giordano a prender parte all’evento. Infine il match tra lo statunitense Alex Michelsen ed il serbo Hamad Medjedovic. Domani e giovedì proseguiranno le partite dei due gironi, mentre venerdì semifinali e sabato la finalissima.