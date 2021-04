Elisabetta Cocciaretto concede il bis e l'Italia batte la Romania

CLUJ - L’Italia torna tra le grandi della Billie Jean King Cup, ex Fed Cup. E lo fa grazie alle splendide vittorie di Elisabetta Cocciaretto. La squadra azzurra capitanata da Tathiana Garbin ha infatti sconfitto la Romania nella sfida valida per i play-off svoltasi a Cluj. Protagonista assoluta è stata proprio la tennista fermana che, la più piccola del gruppo (20 anni) che si è caricata sulle spalle la squadra con coraggio e talento trascinandola alla vittoria. Dopo il successo su Irina Bara nella prima giornata, sul risultato di 2 a 1 per l’Italia ma con la Romania in rimonta, ha affrontato un match delicato, nel quale la Cocciaretto non ha tremato battendo la sua avversaria, Michaela Buzarnescu, dopo una vera e propria maratona di 2 ore e 45’ con il risultato di 7-5 7-6, al termine di continui colpi di scena e grande equilibrio."Ho lottato punto a punto, con coraggio, seguendo le indicazioni della capitana Garbin- ha detto felice alla fine- e sono proprio contenta di avere dato tutto per la maglia azzurra. Ho provato grandi emozioni e ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito da casa, amici e la mia famiglia".

