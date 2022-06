Cocciaretto vince ancora al torneo di Makarska è in finale

MAKARSKA Vola Elisabetta Cocciaretto. La ventunenne tennista fermana ha raggiunto la finale del “Makarska Open”, Wta 125k dotato di un montepremi di 115mila dollari in svolgimento sulla terra rossa della città sulla costa dalmata sconfiggendo per 7-6 6-1 la slovacca Anna Schmiedlova, n.92 e quinta testa di serie del torneo. Con questo successo Elisabetta ha ottenuto la nona vittoria consecutiva di questo scorcio di stagione che l’ha già vista vincere un challenger in Portogallo e la settimana scorsa quello di Grado.



Contro la slovacca non è stato facile, almeno nel primo set, nel cui tie break la slovacca allunga fino al 4 a 1 ma la marchigiana non molla, salva due set point sul 4-6 e si aggiudica il gioco decisivo per 9 punti a 7. Sull’abbrivio si porta sul 5 a 0 nel secondo parziale e chiude per 6 a 1. Nella finale di oggi affronterà la vincente della seconda semifinale fra la ceca Linda Noskova e la tedesca Jule Niemeier. In ogni caso con il successo odierno è salita al numero 117 del mondo e se dovesse vincere il torneo supererebbe il suo best ranking al numero 108.

© RIPRODUZIONE RISERVATA