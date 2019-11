Elisabetta Cocciaretto in visita al Corriere: «L'obiettivo è la Top 100»

ANCONA «Entrare fra le prime 100 del mondo e fare un pensierino alle Olimpiadi di Tokio, anche se per partecipare dovrò essere almeno la numero 80». Questi gli obbiettivi per il prossimo anno d Elisabetta Cocciaretto, diciottenne talento del tennis italiano, salita agli onori delle cronache per avere trionfato in due tornei che l’hanno proiettata al numero 167 del ranking mondiale, con un miglioramento da inizio anno di oltre 500 posizioni.

In procinto di ripartire per Formia, sotto la guida di Fausto Scolari, Elisabetta si è goduta appena 3 giorni a casa, nella natia Fermo, coccolata da mamma Jessica Marcozzi, da papà Piero e dal fratello Alessandro, e ha fatto visita al salone storico del Corriere Adriatico, accolta dal direttore Giancarlo Laurenzi e da altri giornalisti. Tra un’immagine storica del nostro giornale e l’altra ha parlato della sua esperienza. «Sto passando un ottimo momento- ha detto Elisabetta - Sono veramente soddisfatta della seconda parte della stagione, ma la strada da compiere è ancora tanta. Io ci metto grinta e passione».



