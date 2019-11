Elisabetta Cocciaretto fa il bis e sale ancora nel ranking Wta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Ad appena sette giorni dalla vittoria nel torneo di Asuncion, un'altra grande prestazione di Elisabetta Cocciaretto che ha vinto, a Colina in Cile, il suo secondo torneo da 60.000 dollari di fila (dopo Asuncion, dove aveva battuto in finale Sara Errani). Questa volta la diciottenne tennista fermana si è imposta per 6-3 6-4 in finale all’argentina Victoria Bosio, ottenendo il suo terzo successo stagionale, quarto in carriera, arrivando al numero 168 della classifica mondiale, oltre 100 posizioni guadagnate in 15 giorni. La Cocciaretto, che non ha ancora compiuto 19 anni si conferma come una dei talenti emergenti nel basket mondiale.