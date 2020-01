Australian Open, impresa Giorgi: batte la Kuznetsova e accede al 3° turno

L'ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova supera 6-3, 6-3 l'ex top 30 tedesca, ora numero 72 del mondo, Laura Siegemund sulla Margaret Court Arena, coperta con il tetto per la pioggia e va al terzo turbno degli Australian Open. Per la prima volta in otto partecipazioni, si spinge al terzo turno anche la testa di serie numero 19 Donna Vekic. La n.20 del mondo batte 6-4, 6-2 la francese Alizé Cornet. Belinda Bencic, sesta testa di serie, avvicina la possibilità di eguagliare il suo miglior risultato all'Australian Open, l'ottavo di finale del 2016 quando diventò la prima svizzera a spingersi così avanti a Melbourne in nove anni. Bencic ha sconfitto Jelena Ostapenko, con un doppio 7-5. Finisce invece il torneo di Ajla Tomljanovic, fidanzata di Matteo Berrettini. L'australiana va ko con Garbine Muguruza, che per la prima volta dal Roland Garros 2014 non è testa di serie in uno Slam, 6-3, 3-6, 6-3. La spagnola ora aspetta la testa di serie numero 5 Elina Svitolina o Lauren Davis.

Impresa della maceratese Camila Giorgi aglidi, in corso a Melbourne. La marchigiana si è qualificata al terzo turno del torneo, battendo nettamente la russa Svetlana Kuznetsova: di 6-3, 6-1 il punteggio finale per la Giorgi che prosegue la propria avventura al di là dell'oceano, dove il clima continua a fare le bizze. Gli organizzatori dello Slam, infatti, sono stati costretti a far slittare di alcune ore i match a causa di una pioggia di sabbia che ha reso impraticabili i campi.