Quartararo e Vinales scalzano Valentino Rossi dalla Yamaha. Team satellite e addio dal 2021?

TAVULLIA - Crepe nell'idillio tra Valentino Rossi e la Yamaha? Nulla di certo, ma di certo la casa giapponese dei tre diapason sta dimostrando di voler puntare su altri piloti. Lo spagnolo Maverick Vinales ha infatti firmato il prolungamento del contratto fino al 2022, mentre la scuderia sembrerebbe voler puntare anche sul francese Fabio Quartararo per la sua squadra ufficiale.

LEGGI ANCHE:

Francesca Sofia Novello fidanzata di Valentino Rossi sul palco di Sanremo

Corridonia, kartodromo in fibrillazione per l'arrivo di Valentino Rossi

Lo stesso Valentino Rossi, pochi giorni fa, non aveva escluso di poter far parte, nel 2020, di un team satellite Yamaha. Papabili, tra i suoi compagni di squadra, l'amico e "vicino di casa" Franco Morbidelli e il fratello Luca Marini. Ma le decisioni sono ancora da prendere. Non solo per la stagione che incombe, ma anche per la prossima. Cosa farà Valentino Rossi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA