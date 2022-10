Cocciaretto, un'altra maratona vincente: centrata la semifinale nel torneo di Tampico

TAMPICO - Altra maratona vincente per Elisabetta Cocciaretto. Dopo le tre ore dei quarti di finale la ventunenne tennista fermana ha centrato l'ingresso nelle semifinali dell'"Abierto Tampico", torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Tampico, in Messico.



Elisabetta, reduce dai ttre match vinti nel WTA 1000 di Guadalajara, tra qualificazioni e main draw, sta giocando anche in questo torneo. Dopo aver lasciato appena tre giochi alla canadese Carol Zhao (già battuta l'altra settimana al primo turno delle qualificazioni proprio nel "1000" messicano), ed avere eliminato in tre set la ceca Marie Bouzkova, n.28 del ranking e seconda favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Guadalajara, nella notte italiana si è imposta in rimonta per 4-6 7-6(5) 6-2 sulla colombiana Camila Osorio, 20enne di Cùcuta, n.86 del ranking, al termine di un'altra maratona di oltre tre ore.



Stanotte (in Italia) Cocciaretto si giocherà un posto in finale con la cinese Lin Zhu, n.62 del ranking e sesta favorita del seeding: Elisabetta si è aggiudicata in tre set l'unico precedente con la 28enne di Wuxi, disputato al primo turno del WTA 500 di Melbourne-"Yarra Valley" dello scorso anno.

Grazie ai punti conquistati fino a questo momento a Tampico ha ritoccato il suo best ranking, assestandosi sul numero 77 del mondo. Con la concreta possibilità di salire ancora.