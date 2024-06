Tamberi vola in finale nel salto in alto: martedì proverà a scrivere un'altra pagina di storia

ROMA Gianmarco Tamberi in finale di salto in alto agli Europei di Roma. La performance di questa mattina (9 giugno) ha consentito al campione marchigiano azzurro - portabandiera alle Olimpiadi di Parigi - di qualificarsi per l'atto finale in programma martedì alle 20.35.

Gimbo cinico

Con il solito sostegno del pubblico, a cui ha risposto a modo suo, Gimbo ha superato il primo ostacolo (2.21) conquistando la possibilità di replicare al successo di Monaco nel 2022 quando vinse la medaglia d'oro con la misura di 2.30.